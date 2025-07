Google Chromeの大規模な広告ブロック対策アップデートの回避策を見つけた方法、ただし今は修正済み

Google Chromeは、拡張機能の仕様をManifest V2(MV2)からManifest V3(MV3)へと移行しました。この移行に伴い、拡張機能がウェブサイトへのリクエストを動的にブロックする「webRequestBlocking」というAPIが利用できなくなりました。多くの広告ブロッカーはこのWebRequestBlockingに依存していたため、MV3への移行は広告ブロッカーに大きな影響を与えるとされていましたが、Derin Eryılmaz氏が、このMV3の制約を回避してwebRequestBlockingを有効にできるバグを2023年に発見したと報告しています。 How I found a bypass in Google's big anti-adblock update https://0x44.xyz/blog/web-request-blocking/ Chrome拡張機能はJavaScriptで記述されていますが、そのAPIはブラウザ内部のC++機能と連携する「バインディング」という仕組みで動作します。過去、GoogleはAPIの一部をJavaScriptファイルで処理していましたが、ウェブページからAPIの挙動を不正に操作される脆弱(ぜいじゃく)性が発見されたため、ほとんどのAPIバインディングをC++に移行しました。しかし、「 chrome.webRequest 」を含む一部のAPIでは、JavaScriptバインディングが引き続き使用されており、これが今回のバグの根本的な原因となりました。 MV3では、「 webRequest.onBeforeRequest 」イベントでリクエストをブロックするための以下のようなオプションが使用できなくなりました。これは最後の「blocking」部分で「webRequestBlocking」がMV3では許可されないためです。

2025年07月14日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

