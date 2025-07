日本相撲協会公認のバーガーキング新作「BABY BODY BURGER」は「肉と肉が、ぶつかり稽古」のキャッチコピーも納得の肉まみれバーガーでした

・関連記事

4枚の肉と6枚のチーズを腹にぶち込み飢えを満たすバーガーキングの「アグリー ザ・ワンパウンダー」試食レビュー - GIGAZINE



肉・チーズ・肉・チーズと波が押し寄せて満腹になれるバーガーキングの「クラウン ザ・ワンパウンダー」を食べてみた - GIGAZINE



実測500gの重量級バーガー「ストロング ザ・ワンパウンダー」をバーガーキングで食べてきた - GIGAZINE



4枚の肉厚ビーフパティをとろっとチーズと共にこれでもかと食らうバーガーキング「キング・イエティ ザ・ワンパウンダー」試食レビュー - GIGAZINE



スパイシーなトマトホットソースが肉の旨味と絡み合うバーガーキング「リリス・スパイシートマトダブルワッパーチーズ」を食べてきた - GIGAZINE



肉感満点のジューシーなパティとチーズの風味が絶妙にマッチしたバーガーキング「キング・イエティ超ワンパウンドビーフバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



単品1600円・総カロリー1498kcalのバーガーキング「超ワンパウンドビーフ チーズバーガー」はかんでもかんでも肉が減らない圧倒的ボリューム - GIGAZINE



100%炭火焼きの4枚肉と甘辛テリヤキソースの相性が抜群なバーガーキングの「東京テリヤキタワー超ワンパウンドビーフバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



「いい肉爆盛り感謝祭」でパティ5枚のワッパーチーズをバーガーキングで食べてみました - GIGAZINE



2025年07月11日 18時52分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Burger King's new 'BABY BODY BURGER,….