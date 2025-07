ハチミツが「腐らない」食材である科学的な理由とは？

ハチミツは時間がたつと固まったり風味が劣化したりすることはありますが、基本的に「腐る」ということがない食材のひとつです。ハチミツが腐らず長期間新鮮に保たれるのは、ハチミツができるまでの独特のプロセスが関係しています。 The chemical secrets that help keep honey fresh for so long | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=44463429 多くの食品には、基本的に少量の細菌や真菌、カビが含まれています。それらの細菌や真菌、カビを含む微生物などが時間の経過と共に増殖した結果、食べ物の成分を分解してにおいを発したり見た目を変えたりすることが、「腐っている」または「傷んでいる」という状態です。 細菌や真菌、カビなどは、湿潤かつ高めだが高すぎない温度、穏やかなpH、代謝に利用できる十分な酸素を好む傾向があります。冷蔵や乾燥、塩漬け、加熱などは、細菌や真菌、カビの活動を抑えて食品が食べられないようにすることで、食品を長期間保存するための方法となっています。

2025年07月09日 08時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1e_dh

