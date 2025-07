ChatGPTの誤情報を理由に楽譜取り込み・編集サービス「Soundslice」がASCIIタブ譜のインポート機能を追加

問題は、SoundsliceにはASCIIタブ譜を読み込む機能がなかった点で、ChatGPTはユーザーにウソを教えていたわけです。 ホロヴァティ氏らは「SoundsliceではASCIIタブ譜はサポートしていないので、ChatGPTの言うことは無視して下さい」と注意書きをつけるべきなのか悩んだ末に、市場の需要に応えるべきだと判断し、SoundsliceにASCIIタブ譜の取り込み機能を搭載しました。ホロヴァティ氏によると、ASCIIタブ譜を取り込む機能は「2025年に作ることが期待されるソフト」リストの下の方に入っていたものだとのこと。また、これに合わせて楽譜スキャナーのUIが変更されています。 Importing ASCII tablature into Soundslice | Soundslice help | Soundslice https://www.soundslice.com/help/en/creating/importing/331/ascii-tab/

楽譜の写真やPDFファイルを取り込んでデータ化したり、データ化した楽譜を編集したり、練習用に演奏してもらったりできる「 Soundslice 」にASCIIタブ譜インポート機能が追加されました。この機能を追加した理由は、ChatGPTの誤情報のせいだったことを、サービスの開発者でミュージシャンのエイドリアン・ホロヴァティ氏が明らかにしています。 Adding a feature because ChatGPT incorrectly thinks it exists | Holovaty.com https://www.holovaty.com/writing/chatgpt-fake-feature/ 「Soundslice」は楽譜を写真やPDFから取り込み、編集したり、演奏してもらったり、練習に使ったりできるサービスです。 Soundslice | Create living sheet music https://www.soundslice.com/

2025年07月08日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

