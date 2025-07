2025年07月07日 12時30分 ゲーム

Nintendo Switch 2のUSB Type-Cポートは独自の暗号化でサードパーティー製ドックを排除していることが判明



2025年6月5日に登場した任天堂の次世代家庭用ゲームハード「Nintendo Switch 2」は、本体と公式のドックを接続するUSB Type-Cポートに独自の暗号化方式を採用し、サードパーティー製ドックとの互換性を破壊したようだとテクノロジー系メディアのThe Vergeが報じました。



Nintendo Switch 2は任天堂の次世代家庭用ゲームハードとして注目を集め、日本では第4回の公式抽選販売でも外れる人が大勢現れる事態となりました。なお、任天堂公式の第5回抽選販売の応募受付期間は7月2日~24日午前11時となっています。



そんなNintendo Switch 2には公式ドックが用意されており、ドック経由でTVやディスプレイに接続して大画面でゲームをプレイできます。前世代のNintendo Switchでは、さまざまなサードパーティーが独自の機能や形状を持ったドックを販売していましたが、Nintendo Switch 2ではサードパーティー製ドックがほとんど排除されているとのこと。



テクノロジー系メディアのThe Vergeは、「任天堂は新しい暗号化方式と専用の暗号化チップを使うことで、Nintendo Switch 2とこれらのデバイスとの互換性を意図的に破壊したと、アクセサリーメーカー2社がThe Vergeに対して語りました」と報じています。





The VergeはNintendo Switch 2に暗号化チップが搭載されているという証拠は見つけていないものの、多機能USBテスター「Power-Z KM003C」を使ったテストにより、任天堂が独自のコードを使用してサードパーティー製ドックを排除していることを発見したと述べています。



一般に、デバイスをUSB Type-Cポート経由でドックやコンピューターと接続した場合、USB PDのプロトコルを介して標準化されたやり取りが行われ、適切な電力供給や信号の送受信が行われます。しかし、The VergeがPower-Z KM003Cを使用してNintendo Switch 2と公式ドックがやり取りするデータを分析したところ、両デバイスが独自の「ベンダー定義」の言語でやり取りしていたことが判明。この仕様によって、サードパーティー製ドックが機能しないようになっているそうです。



以下が、The VergeがPower-Z KM003C経由で記録したNintendo Switch 2と公式ドック間のやり取りのスクリーンショットです。





記事作成時点では、Nintendo Switch 2と互換性があると主張するサードパーティー製ドックは、「Antank S3 Max」などごくわずかです。Antank S3 Maxは任天堂の独自コードとまったく同じではないものの、ほぼ同じコード化されたメッセージを送信するとのこと。



Nintendo Switch 2をAntank S3 Maxにドッキングする様子は、以下の公式動画でチェックできます。



The First 3rd Part Docking Station for Switch 2 ? - YouTube





しかし、任天堂はデバイスのセキュリティを維持するためにシステムアップデートを行い、さらにサードパーティー製ドックの締め出しを強化する可能性があります。この点についてはAntankの担当者も認めていますが、Antank S3 Maxはファームウェアアップデートに対応しているため、将来的に任天堂が認証キーを変更したとしても、理論的には互換性を維持できるとしています。



粗悪なドックはNintendo Switch 2にダメージを与え、カスタマーサービスへの問い合わせを増やす可能性があるため、任天堂がサードパーティー製ドックを排除するのは納得できるという声もあります。一方、公式ドックは据え置きを想定したものであるため持ち運びには少々不便であり、Xreal Oneのようなグラス型スクリーンとの互換性がないため、サードパーティー製ドックを欲するユーザーも根強く存在します。



The Vergeは任天堂に対し、Nintendo Switch 2の映像出力をロックする暗号化チップの使用について尋ねたものの、同社はコメントを控えたとのことです。