PCIeの帯域幅が不足するとグラボの性能にどれ程影響するのか?古いPCIe規格でも十分な性能を発揮できるのか?



PCIeの帯域幅が不足すると、ハイエンドGPUでゲームをプレイする際に影響が発生しますが、コンテンツ制作ではどの程度影響が発生するのか明らかになっていませんでした。カスタムコンピュータービジネスを展開するPuget Systemsの調査により、動画のレンダリングやゲーム開発のパフォーマンスが著しく低下する可能性があることが明らかになっています。



PCIeのバージョンはマザーボードの仕様によってほぼ決定されますが、マザーボードが最新のPCIe 5.0 x16をサポートしているからといって、すべてのスロットが同等の帯域幅を使えるわけではありません。例えばPCIeのスロットに2つのカードを接続すると、デフォルトで8xレーン構成となり帯域幅は半分になります。





さらにNVMe SSDを追加で取り付けると、利用可能なレーン数はさらに減り、帯域幅も減少。そうなると、さまざまなプロフェッショナルタスクのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。また、古いPCIe規格をサポートするマザーボードも同様で、レーン数が減り、帯域幅が小さくなってしまいます。





