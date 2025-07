Nintendo Switch 2に使われるmicroSD Expressカードは従来のmicroSDカードよりどれだけ爆速化しているのか？任天堂公認microSD Expressカードの読み書き速度を計測してみた

2025年6月5日に登場した Nintendo Switch 2 では、外部ストレージとして microSD Express カードを採用しています。前世代のNintendo Switchで採用されていたmicroSDカードと比較して、microSD Expressカードは読み書き速度が爆速になっているとのことで、任天堂公認ライセンス製品である「 Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2 」の読み書き速度を測定してみました。実際に任天堂公式サイトでSwitch2を購入する際に同時購入で選択できた実物を使います。 Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2 | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア) https://store-jp.nintendo.com/item/hardware-accessory/VM_BEE_A_SD01B Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2のパッケージには、マリオが大きく描かれています。

・関連記事

1秒約1GBの高速転送がmicroSDカードで可能になる新規格「microSD Express」が発表、8KムービーやVRコンテンツにも対応可能 - GIGAZINE



Nintendo Switch 2の初期設定時に音声読み上げを利用できないことに関して任天堂に送られた要望の全文が公開される - GIGAZINE



Nintendo Switch 2をテレビに接続するドックは可変リフレッシュレートをサポートしているのに公式には「非対応」となっている - GIGAZINE



Nintendo Switch 2へ無事に「まるごと転送」した手順を完全解説、Nintendo Switchからセーブデータや本体設定やゲームのスクショをローカル通信でそのまま移行 - GIGAZINE



SanDiskの高耐久microSDカードをリバースエンジニアリング - GIGAZINE





2025年07月06日 18時30分00秒 in レビュー, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article How much faster is the microSD Express c….