スマホやPCなど家の中の計算資源をかき集めて自分用AIクラスターを構築できる「exo」

大規模言語モデルの推論には強力な計算資源を備えたコンピューターが必要ですが、高性能なコンピューターは高価で入手難度が高めです。「 exo 」は複数のデバイスをネットワーク接続してAI処理用のクラスターを作れるシステムで、身近なデバイスをかき集めてAI処理に活用できるとアピールされています。 EXO Labs - Enterprise On-Premise AI https://exolabs.net/ GitHub - exo-explore/exo: Run your own AI cluster at home with everyday devices 📱💻 🖥️⌚ https://github.com/exo-explore/exo

2025年07月06日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

