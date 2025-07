「赤ポチ」が特徴のThinkPadシリーズに加わった実測1kg未満の軽量13.3インチノートPC「ThinkPad X13 Gen 6」フォトレビュー

・関連記事

実測884gの軽量ノートPC「ASUS Zenbook SORA (UX3407)」外観レビュー、Snapdragon Xシリーズ搭載のCopilot+ PC - GIGAZINE



世界最軽量の約634gを実現した驚くほど軽すぎる富士通のノートPC「FMV Zero」フォトレビュー - GIGAZINE



Ryzen AI搭載ノートPC「HP OmniBook Ultra 14-fd」フォトレビュー - GIGAZINE



Snapdragon X Elite搭載で「Copilot+ PC」対応のテンキー付きノートPC「ASUS Vivobook S 15 S5507QA」フォトレビュー - GIGAZINE



CopilotキーやIntel第14世代SoC「Core Ultra」を搭載したDellのノートPC「XPS 13」「XPS 14」フォトレビュー - GIGAZINE





2025年07月05日 18時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Photo review of the 'ThinkPad X13 Gen 6,….