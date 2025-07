2025年07月05日 16時30分 メモ

Microsoftがパキスタンでの25年にわたる事業を閉鎖



Microsoftが25年間にわたって展開してきたパキスタンでの事業を閉鎖しました。Microsoftはパキスタンにおける事業モデルを変更し、今後は再販業者や近隣のMicrosoftオフィスを通じて同国でのサービスを提供していくとのことです。



Microsoft’s Operational Restructuring: Ensure Continued Commitment to Pakistan

https://pid.gov.pk/site/press_detail/29582



Microsoft is closing its local operations in Pakistan | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/07/04/microsoft-is-closing-its-local-operations-in-pakistan/



Microsoftの広報担当者は、テクノロジーメディアのTechCrunchに対してパキスタンでの事業を閉鎖することを認めました。ただし、この変更で同国における顧客契約やサービスが影響を受けることはないとのことです。Microsoftの広報担当者は、「我々は世界中の多くの国でこの事業モデル(再販業者や近隣のMicrosoftオフィスを通じてサービスを提供すること)を成功させています。顧客を最優先に考えており、今後もこれまでと同じ高水準のサービスを期待していただけます」と語りました。





情報筋によると、パキスタンでの事業閉鎖による影響を受けるのは、同国オフィスで働いていた5人の従業員のみ。インドや他の成長市場とは異なり、パキスタンの事業はエンジニアリングリソースを持っておらず、同国でAzureやOffice製品を販売するのみだったそうです。



Microsoftのパキスタン事業の閉鎖について、パキスタンの報道情報局は「より広範な人員最適化プログラムの一環」と説明しています。なお、Microsoftは2025年7月に全従業員の4%に相当する9000人を解雇しているため、この一環としてパキスタンの事業が閉鎖されたものと思われます。



Microsoftが全従業員の4%相当の9000人を解雇したことで「パーフェクトダーク」のリブート版開発が中止&スタジオも閉鎖 - GIGAZINE





報道情報局によると、同社はパキスタンでの事業閉鎖に備え、過去数年間にわたってパキスタン向けのライセンスおよび商用契約管理をアイルランドにある欧州拠点に移管し、同国における日常的なサービス提供を認定現地パートナーに委託してきたそうです。



報道情報局は「我々はMicrosoftの地域およびグローバルリーダーシップに引き続き働きかけ、どのような構造変更があっても、パキスタンの顧客、開発者、チャネルパートナーに対するMicrosoftの長期的なコミットメントが弱まるのではなく、むしろ強化されるようにします」と語りました。



Microsoftの元幹部でありパキスタンにおける最初の責任者であったジャワド・レーマン氏は、ビジネスSNSのLinkedIn上でMicrosoftのパキスタン事業閉鎖に伴い、同社を退職したことを報告しています。



レーマン氏は投稿の中で、「これは単なる企業撤退ではありません。我が国が作り出してしまった環境を改めて示す、厳粛なシグナルです。Microsoftのような世界的大企業でさえ、この国に留まることが困難になっているのです。また、Microsoftの後継チームと地域経営陣が残した強固な基盤をどう活用したか(あるいは活用しなかったか)についても、改めて考えさせられます」と記しました。





Microsoftのパキスタン撤退はパキスタン政府が50万人の若者にGoogleやMicrosoftなどのテクノロジー企業のIT認定資格を提供する計画を発表したわずか数日後に行われました。なお、Microsoftの動きとは対照的に、Googleは2024年にパキスタンの公教育部門に1050万ドル(約15億円)を投資すると発表。Googleは2026年までに50万台のChromebookをパキスタンで生産することを検討しています。



なお、TechCrunchは「Microsoftの撤退は、パキスタンのテクノロジー分野が抱えるより広範な課題を反映しています。インドや他の地域市場とは異なり、パキスタンは欧米の巨大テクノロジー企業にとって主要なエンジニアリング・アウトソーシング先としての地位を確立できていません。むしろ、パキスタンのテクノロジー・エコシステムは、二大プレーヤーによって支配されています。そのうちのひとつは独自のエンジニアリング能力を培ってきた地元企業で、もうひとつは通信会社や銀行にエンタープライズグレードのインフラを提供することで大きな市場シェアを獲得してきたHuaweiのような中国企業です」と報じています。