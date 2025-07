2025年07月04日 12時30分 サイエンス

「悪魔の息」として知られる乗り物酔いにも使われる薬物が人間をゾンビ化して強盗や性的暴行をする犯罪者に悪用されている



ナス科の植物に含まれるトロパンアルカロイドの一種であるスコポラミンは、消化管の緊張を低下して吐き気を予防する効果があることから、一般的な乗り物酔いの薬に含まれています。ところが、スコポラミンにはターゲットをゾンビのような存在に変える効果もあり、強盗犯や性的暴行犯によって使われているため「悪魔の息」という二つ名でも知られているとのことです。



Motion sickness drug linked to cases of robbery and assault – here’s what you need to know about ‘devil’s breath’

https://theconversation.com/motion-sickness-drug-linked-to-cases-of-robbery-and-assault-heres-what-you-need-to-know-about-devils-breath-259720





主にナス科の植物から抽出できるスコポラミンには強力な精神活性作用があり、南米の先住民族は古くから伝統的な儀式に使用してきたとのこと。現代医学では、主に「スコポラミン臭化水素酸塩水和物」として乗り物酔いや吐き気、嘔吐(おうと)、筋肉のけいれんなどを防ぐために使用されており、手術前にだ液分泌を抑える目的でも処方されています。



スコポラミンの主な作用は、記憶や学習、協調運動に重要な役割を果たす神経伝達物質のアセチルコリンを遮断し、副交感神経系を抑制する抗コリン作用です。これによって平衡感覚系から脳への信号が遮断され、吐き気を軽減することができるというわけです。





身近な薬物の一種であるスコポラミンですが、特に高用量で使用した場合や、臨床現場以外で使用した場合には重大な副作用を伴うことがあります。特に南米では犯罪者による悪用が問題となっており、近年はフランスやイギリスなどヨーロッパでも悪用された事例が報告されているとのこと。





