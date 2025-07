2025年07月02日 11時15分 ゲーム

ポケモンファンが想像しうる限り最も超高難度な「スーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジ」がついにクリアされる



ポケットモンスターシリーズのファンコミュニティでは、ゲームに独自の縛り(制限)を設けることで難度を上げてプレイすることがあります。そんな高難度のチャレンジのうち、これまで一度もクリアされたことがなかった超高難度のルールが「スーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジ(Super Kaizo Ironmon challenge)」だったのですが、これをついにクリアした猛者が登場しました。ポケモンのファンコミュニティ全体では、スーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジに10万回以上挑戦してきたそうです。



Pokemon Super Kaizo Ironmon Challenge Has Finally Been Beaten

https://www.thegamer.com/pokemon-super-kaizo-ironman-challenge-run-beaten-after-over-100000-attempts/



A Pokémon Fan Devised the Hardest Challenge Run Imaginable; Now, Over a Year Later, It's Been Beaten - IGN

https://www.ign.com/articles/a-pokemon-fan-devised-the-hardest-challenge-run-imaginable-now-over-a-year-later-its-been-beaten



スーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジは2024年にストリーマーのiateyourpieさんにより考案されたものです。iateyourpieさんがこれまで考案してきたアイアンモンなどをベースとしたルールになっており、ランダマイザーの使用が必須で、ゲーム中に登場するトレーナーにAIを適用することで賢くプレイさせます。



スーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジのルールには、「すべての敵とトレーナーと野生ポケモンのレベルが通常時よりも50%増加する」「ポケモンがひんしになると使えなくなる」「ひとつの道路当たりポケモンを1匹しか捕まえる、あるいは倒すことができない(つまりポケモンのレベル上げに野生のポケモンとバトルすることがほぼできない)」「ゲットできるポケモンは合計6匹まで」「使えるポケモンは1匹だけ」「一度ジムに入ったらクリアするまでジムから出ることができない」「プレイヤーは手持ちポケモンのうち最も高いレベルのポケモンより4レベル高いポケモンしか捕まえられない」「あらゆる種類のアイテムの使用禁止」などさまざまなものがあり、使用禁止わざやアイテムなどが多数あります。





スーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジの詳細なルールは以下のGitHubページにまとめられています。



GitHub - PyroMikeGit/SuperKaizoIronMON: Rules & Patches for iateyourpie's Super Kaizo IronMON rulesets.

https://github.com/PyroMikeGit/SuperKaizoIronMON?tab=readme-ov-file





そんなスーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジに挑戦した配信者のReimiさんが、「ポケットモンスター ファイアレッド」を使った8502回目のチャレンジでついに同ルールのクリアに成功しました。



スーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジはランダマイザ―を使用するルールであるため、あらゆるポケモンが出現する可能性があります。ポケットモンスター ファイアレッドではオーキド博士から旅のお供としてポケモンをもらうことができますが、この最初の3匹のポケモンの選択肢はクラブ、ビートル、ブリムオンだったそうです。なお、Reimiさんはブリムオンを選択しています。



しかし、スーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジではゲームの途中で手持ちポケモンの入れ替えを強制する「ピボットルール」が存在します。このルールにより、特定のエリアでポケモンを3匹捕まえ、手持ちのポケモンと入れ替える必要がありました。これにより、Reimiさんはクロバットを仲間に選択。なお、ランダマイザ―の影響でポケモンの進化先もランダムに決定してしまうため、Reimiさんのクロバットはフシギソウから進化しています。なお、フシギソウがクロバットに進化した際のReimiさんの反応は「まあ、何とかなるかな」でした。



Reimiさんの最後の対戦相手となったポケモンはニョロボンでした。



IT'S OVER - Twitch





Reimiさんによるスーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジの様子は、以下でチェック可能です。



Wallace & Gromit In Project Zoo | Beating Every Gamecube Game (33/651) | Super Kaizo Endgame Later - Twitch





Reimiさんはスーパー改造アルティメットアイアンモンチャレンジについて、「『これクリアできるの?』と聞かれるたび、『わからないよ』って答えるんだ」「正直、何年もこのチャレンジを続けることになるんじゃないかと思ってたよ」と語っており、クリアできたのは運にもかなり恵まれたためと説明しています。