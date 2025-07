ザクザク＆もっちり生地にパリッとソーセージを入れた「ザクもっちドッグ あらびきソーセージ」などミスドの新作を食べてみた

・関連記事

給食に出てきた「揚げパン」のようなザクザクもちもち生地に肉やカレーをサンドした「ザクもっちドッグ」試食レビュー - GIGAZINE



ゴディバの濃厚チョコをヒンヤリ楽しめる「白くまの贅沢チョコレート」はコンビニで買える夏にピッタリなチョコレートスイーツでした - GIGAZINE



「喫茶 高畑勲展」でタヌキたちが気に入ったハンバーガーなど高畑勲作品にインスパイアされたコラボフードを食べてきた - GIGAZINE



ソースと肉の相性が抜群なバーガーキングの「ステーキソースワッパー」は角切り牛肩ロースにもう一歩の存在感が欲しいところ - GIGAZINE



強烈な酸味でジャンキー感をあおる「日清焼そばU.F.O.」専用エナドリ「U.F.O. ZONe ENERGY」試飲レビュー - GIGAZINE





2025年07月02日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article I tried new products from Mister Donut, ….