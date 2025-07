Huaweiが中国産AIエコシステムでトレーニングした言語モデル「Pangu Pro MoE 72B」をリリース＆推論技術をオープンソース化

近年のLLMの多くは複数の専門家モデルを組み合わせる「Mixture of Experts(MoE)」と呼ばれる仕組みを採用しています。しかし、MoEには「一部の専門家モデルが頻繁にアクティブ化されるため、並列実行時に非効率性が生じる」という問題があるとのこと。この問題を解決するべくHuaweiは専門家モデルのワークロードを適切にバランス化できる「Mixture of Grouped Experts(MoGE)」を開発してPangu Pro MoE 72Bのトレーニングに適用しました。これにより「Ascend 800I A2 NPU」でPangu Pro MoE 72Bを実行した際に1秒当たり1148トークンという高速な処理速度を実現しました。

Huaweiがパラメーター数720億の大規模言語モデル「 Pangu Pro MoE 72B 」を2025年6月30日(月)にリリースしました。Pangu Pro MoE 72BはHuaweiのAscendエコシステムを用いてトレーニングされており、パラメーター数1000億未満のモデルの中では最高峰の性能を備えているとのこと。また、HuaweiはAIモデルの開発に関係する複数の技術をオープンソース化しています。 Ascend Tribe - GitCode https://gitcode.com/ascend-tribe 项目首页 - pangu-pro-moe-model:【模型权重】盘古 Pro MoE (72B-A16B):昇腾原生的分组混合专家模型 - GitCode https://gitcode.com/ascend-tribe/pangu-pro-moe-model [2505.21411] Pangu Pro MoE: Mixture of Grouped Experts for Efficient Sparsity https://arxiv.org/abs/2505.21411 高性能AIの開発には大量のGPUなどを備えた大規模AIインフラストラクチャーが必要ですが、アメリカは高性能半導体の中国への出荷を厳しく制限しており、中国ではNVIDIAなどのAIチップを入手することが困難になっています。そんな中、HuaweiがNVIDIA製AIチップに匹敵する性能を備えた「Ascend」シリーズの開発に成功し、アメリカ企業に依存しないAI開発体制の構築が現実的になっていました。 HuaweiはNVIDIAのAIチップ「H100」に匹敵する「Ascend 910C」を早ければ5月に中国の顧客向けに大量出荷するとの報道 - GIGAZINE

・関連記事

HuaweiはNVIDIAのAIチップ「H100」に匹敵する「Ascend 910C」を早ければ5月に中国の顧客向けに大量出荷するとの報道 - GIGAZINE



DeepSeekのテストでHuawei製AIチップ「Ascend 910C」がNVIDIA製「H100」の60%の推論性能を発揮したと報じられる - GIGAZINE



HuaweiがAIチップの「Ascend 920」を発表、2025年下半期から量産開始の見込み - GIGAZINE



HuaweiがNVIDIAに匹敵する新AIアーキテクチャ「CloudMatrix 384 Supernode」をリリース、5倍のチップと4倍の消費電力で「NVL72」に対抗する力業 - GIGAZINE



台湾がHuaweiとSMICへのチップ輸出を禁止、Huaweiがアメリカの規制を無視してTSMCを騙して200万個のAIプロセッサを製造させたためか - GIGAZINE



中国製GPUで学習した純中国製LLM「MT-infini-3B」が「Llama3-8B」を超える性能を示し中国単独で高性能AIを開発できることが明らかに - GIGAZINE



NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがアメリカのチップ輸出制限政策を「失敗だった」と言及、中国でのシェアが4年間で95%から50%まで下落 - GIGAZINE



2025年07月02日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Huawei releases 'Pangu Pro MoE 72B', a l….