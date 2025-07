YouTubeの配信開始の待ち時間や毎回同じイントロをスキップできる拡張機能「SponsorBlock」をスマホで使う方法

PC版の拡張機能だと、自分でスキップする場所を指定したり、特定のチャンネルをホワイトリストに登録してSponsorBlockを無効化できたりするのですが、スマートフォン版だと対応していないようでした。 ◆iOS(Safari) iOS版は自分で ビルド すれば無料で使えますが、難しければApp Storeから0.99ドル(150円)で購入することもできます。 SponsorBlock for Safari on the App Store https://apps.apple.com/ca/app/sponsorblock-for-safari/id1573461917 今回は150円で購入しました。

2025年07月01日 20時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1p_kr

