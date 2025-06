アイスの甘みにミントのスッキリ感が合わさる「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」を食べてみた

2025年7月7日、ミントアイスにパリパリ食感のチョコチップを組み合わせた「 明治 エッセル スーパーカップ チョコミント 」が発売されます。過去に何度か発売された商品で、今回改めて期間限定発売されるとのこと。一足先に提供してもらったので実際に食べてみました。 “チョコミン党”待望、シーズンフレーバーの中で最も多く登場!爽やかなミントアイスとパリパリ食感のチョコチップの組み合わせ「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」7月7日 新発売/全国 | 2025年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2025/06_06/ これが「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」です。

2025年06月30日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

