パンデミックが起きるかもしれないリスクに投資する「パンデミック債」とは？

銀行や証券会社が提供する 金融商品 の投資対象は株式や債券、通貨、物品の価格など多岐にわたります。 世界銀行 が2017年に創設した「パンデミック債」は、なんとパンデミックが起きるかもしれないリスクを投資対象とした金融商品です。パンデミック債とは一体どのようなものなのか、どういう経緯で作られたものなのかについて、研究者の スーザン・エリクソン 氏が解説しています。 The Business of Betting on Catastrophe | The MIT Press Reader https://thereader.mitpress.mit.edu/the-business-of-betting-on-catastrophe/ パンデミック債とは、致命的なパンデミックが発生した時に慌てて資金調達に走るのではなく、あらかじめ市場からある程度の資金を調達しておくことを目的にした世界銀行の金融商品です。投資家が資金を預けている期間中にパンデミックが起きなければ、投資家は約束されていた利息に加えて元本をそのまま受け取ることができます。しかし、もし期間中にパンデミックが起きてしまった場合、投資した元本は感染症対策に使われてしまうため、投資家は大損するというわけです。

2025年06月30日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

