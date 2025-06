OpenAIの文字起こしAPIは音声データを2倍速か3倍速にすると安く使える

OpenAIは多様なAI機能をAPIを介して展開しており、音声データを文字起こししてテキストデータとして出力するAPIも提供しています。この文字起こしAPIについて、ソフトウェアエンジニアの ジョージ・マンディス 氏が「音声データを2倍速か3倍速にすると、品質を損なうことなくコストを抑えられる」と報告しています。 OpenAI Charges by the Minute, So Make the Minutes Shorter • George Mandis https://george.mand.is/2025/06/openai-charges-by-the-minute-so-make-the-minutes-shorter/ OpenAIの 文字起こしAPIの利用料金 は以下の通り。入力トークン数100万ごとの料金は高性能な「gpt-4o-transcribe」が6ドル(約864円)で、控えめな性能の「gpt-4o-mini-transcribe」は3ドル(約432円)です。また、音声データ1分当たりの推定コストは「gpt-4o-transcribe」が0.006ドル(約0.86円)で、「gpt-4o-mini-transcribe」は0.003ドル(約0.43円)です。つまり、OpenAIの文字起こしAPIは音声データの再生時間を短くしてトークンを少なくするほど安く使えるというわけです。

・関連記事

無料で自動文字起こし&テキストで音声編集も可能な「audapolis」を使ってみた - GIGAZINE



無料&セルフホスト可能なブラウザ上で操作できる文字起こしツール「Transcription Stream」レビュー - GIGAZINE



文字起こしAI「Whisper」を誰でも簡単に使えるようにした超高精度文字起こしアプリ「writeout.ai」使い方まとめ、オープンソースでローカルでも動作OK - GIGAZINE



無料でOpenAIの「Whisper」を使って録音ファイルから音声認識で文字おこしする方法まとめ - GIGAZINE



OpenAIが日本語にも対応した音声文字起こしモデルやテキスト読み上げモデルをリリース、無料で読み上げモデルを試せるデモも登場したので使ってみた - GIGAZINE



ウェブブラウザのみで無料の録音・文字起こしができる「EasyRec.app」を使ってみた - GIGAZINE



スマホで録音しながらリアルタイム文字起こし&録音内容の要約もできる「Xiaomi 15」のAI機能を使ってみたよレビュー、打つのが面倒な長文の自動生成機能もあり - GIGAZINE



Appleの新しい文字起こしAPI「SpeechAnalyzer」がスピードテストでOpenAIのWhisperを圧倒 - GIGAZINE



2025年06月27日 10時33分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article OpenAI's transcription API can be us….