インターネット接続不要でAIモデルをローカル実行できる「LM Studio」にMCPサーバーへの接続機能が追加される

・関連記事

GPU非搭載ノートPCでもコマンド不要で各種言語モデルの性能を試せる実行環境「LM Studio」レビュー - GIGAZINE



グラボ非搭載の低スペックPCでも使える軽量チャットAI「GPT4ALL」の使い方まとめ - GIGAZINE



ChatGPTを超えるという大規模言語モデル「OpenChat」をローカルで動作させて実力を確かめてみた - GIGAZINE



さまざまなチャットAIを簡単にローカル環境で動かせるアプリ「Ollama」の公式Dockerイメージが登場 - GIGAZINE



オフラインで動作&データを読み込んでその内容を元に回答してくれるAIチャットツール「Khoj」を2019年に購入したノートPCで動かしてみた - GIGAZINE

2025年06月26日 19時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article 'LM Studio,' which can run AI models loc….