巨匠・高畑勲の歩みを時系列で振り返る「高畑勲展―日本のアニメーションを作った男。」オープニングセレモニーで太田光＆岩井俊二がクロストーク

・関連記事

高畑勲監督がなぜ劇場公開されないのかと思った作品「Long Way North」上映会 - GIGAZINE



スタジオジブリが日本テレビの子会社になりアニメ制作とジブリ美術館・ジブリパーク運営に専念へ - GIGAZINE



史上最大級の「機動戦士ガンダム」展覧会「THE ART OF GUNDAM」を見てきた - GIGAZINE



富野由悠季監督が「機動戦士ガンダム展 THE ART OF GUNDAM」開会式で「すごい何かを感じて欲しい」と挨拶 - GIGAZINE



西尾維新のデビューからの歩みを凝縮した作家業15周年記念展示会「西尾維新大辞展」はファン必見の見所が満載 - GIGAZINE



2025年06月26日 21時05分00秒 in 取材, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article 'Takahata Isao Exhibition - The Man Who ….