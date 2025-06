「Google Chrome 138」安定版リリース、文章の要約や翻訳の機能を提供するAPIを公開

なお、この仕様変更は「破壊的変更」と呼ばれる後方互換性を保証しない変更であり、その影響については以下で詳しく述べられています。 HTML 仕様の変更: 属性の < と > のエスケープ | Blog | Chrome for Developers https://developer.chrome.com/blog/escape-attributes?hl=ja ◆OSレベルのフォントスケールをCSS環境変数として提供 これまで、ユーザーがOSレベルで設定したフォントサイズ設定を実質的な意味でウェブページに反映する手段はありませんでした。そこで、OSレベルのフォントスケールをpreferred-text-scale環境変数としてCSSで使用できるようになりました。例えば、「text-size-adjust:auto」によりテキストサイズが2倍になる設定がなされている場合、env(preferred-text-scale)の返却値は2となります。 ◆CSS sibling-index()・sibling-count() sibling-index()とsibling-count()は、いずれもCSSプロパティ値として使用できる関数であり、これらを用いることで兄弟要素の位置または合計数に基づいて要素のスタイルを設定できるようになります。これらの関数は整数値として直接使用することもできますが、calc()式内で使用することでさらに表現力が向上します。

ウェブブラウザ「 Google Chrome 」の最新安定版であるバージョン138がリリースされました。言語モデルを利用して文章の要約や翻訳を行うAPIが公開され、ウェブ開発者が言語モデルを扱う機能を実装するための労力が大幅に軽減されます。またセキュリティリスクを軽減する数々の更新も含まれています。 Chrome 138 | Release notes | Chrome for Developers https://developer.chrome.com/release-notes/138 ◆Summarizer API Summarizer API は、AI言語モデルに基づき入力テキストを要約するJavaScript APIです。これまで、同等の機能を実装しようとすると、ウェブサイトが独自に数GB規模の言語モデルを用意するか、あるいは入力されたテキストを逐一サードパーティーのウェブAPIに送信するかといった手段を採らざるを得ませんでした。Summarizer APIではブラウザに組み込まれた言語モデルを使用するため、こういった煩雑な実装を行う必要がなくなります。

2025年06月25日 08時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1c_sh

