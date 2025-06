2025年06月23日 11時00分 メモ

Windowsを生んだビル・ゲイツとLinuxを生んだリーナス・トーバルズが初めて顔を合わせた歴史的写真



Windowsの生みの親であるビル・ゲイツ氏と、Linuxの生みの親であるリーナス・トーバルズ氏が、初めて顔を合わせる機会があったことを、ディナーをセッティングしたマーク・ルシノビッチ氏が写真付きで報告しました。



I had the thrill of a lifetime, hosting dinner for Bill Gates, Linus Torvalds and David Cutler.

ビル・ゲイツ氏はMicrosoftの共同創業者で「Windows」の生みの親。一方、リーナス・トーバルズ氏は「Linux」カーネルの生みの親で、ITの世界ではどちらも広く名前が知られている人物ですが、実はこれまでお互いに顔を合わせたことはなかったとのこと。



Microsoft AzureのCTO兼テクニカルフェローでエンジニアのマーク・ルシノビッチ氏は2025年6月21日(土)、ビジネス向けSNSのLinkedInに以下のような写真を投稿しました。並んでいるのは左からルシノビッチ氏、ゲイツ氏、トーバルズ氏、伝説のプログラマーとして知られWindowsNTを生み出したデビッド・カトラー氏です。





ルシノビッチ氏は「ビル・ゲイツ、リーナス・トーバルズ、デビッド・カトラーのためにディナーを企画するという、一生に一度のスリルを味わいました。リーナスとビル、デビッドとリーナスはそれぞれ会ったことがありませんでした。カーネルに関する重要な決定はありませんでしたが、次の夕食会ではそうなるかもしれません」とコメントしています。



なお、ITの世界のライバル関係というと、ゲイツ氏とAppleのスティーブ・ジョブズ氏が有名です。この2人はしのぎを削った関係でありつつ、一緒にイベントに登壇して話をすることもありました。



ちなみに、ジョブズ氏は2000年ごろ、トーバルズ氏にAppleで働かないかと声をかけています。このとき、ジョブズ氏が示した条件はかなりの高給だった一方で、トーバルズ氏にLinuxプロジェクトへの関与をやめるよう求めるものでした。トーバルズ氏は「ライセンスの制限なくコミュニティがアクセスできるオープンソースプロジェクトに取り組みたい」という思いがあったため、ジョブズ氏の誘いを断っています。



