AppleがAI強化版Siriのリリース遅れを理由に株主から訴えられる

現地時間の2025年6月20日(金)、Appleが証券詐欺の疑いで株主から集団訴訟を提訴されました。原告側はAppleが高度なAIを音声アシスタントのSiriに統合するのに必要な時間を軽視し、iPhoneの売上と株価に打撃を与えたと非難しています。 Apple sued by shareholders for allegedly overstating AI progress | Reuters https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/apple-sued-by-shareholders-over-ai-disclosures-2025-06-20/

2025年06月21日 19時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

