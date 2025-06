人工知能(AI)をさらに超越した「汎用人工知能(AGI)」や「人工超知能(ASI)」は定義が曖昧なまま巨額の投資が進んでいる

AIが急速に発達する中で、GoogleやOpenAI一部のAI企業は単なるアルゴリズムではなく人間のように思考する 汎用(はんよう)人工知能(AGI) の実現を目指しています。一方で、AGIではなく 人工超知能(ASI) という言葉を使うことを好む専門家もいます。AGIとASIはそれぞれどういう特徴があって何が違うのか、なぜ明確な定義がないまま開発が進められているかについて、イギリスの経済紙であるフィナンシャル・タイムズがまとめています。 Why Big Tech cannot agree on artificial general intelligence https://www.ft.com/content/d20e8c22-bc03-4404-ac93-f7886525d8d6

2025年06月21日 18時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1e_dh

