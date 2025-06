GoogleはYouTubeにアップロードされた動画をAIのトレーニングに使用しているがクリエイターはあまり把握していないことが判明

Googleは、チャットAIの Gemini や最大4Kまでの解像度の動画を作成できる動画生成モデルの「 Veo 3 」を展開するにあたり、YouTubeにアップロードされた膨大なライブラリをトレーニングに活用していますが、その事実をクリエイターの多くはあまり認識していないことが明らかになりました。YouTubeは動画クリエイターの権利を保護する姿勢を表明していますが、一部の専門家は投稿動画をAIのトレーニングに使うことは知的財産の危機につながる可能性があると指摘しています。 Google is using YouTube videos to train its Gemini, Veo 3 AI models https://www.cnbc.com/2025/06/19/google-youtube-ai-training-veo-3.html

・関連記事

YouTubeがアーティストの音楽を模倣するAI音楽生成ツールを2024年にリリースするべくソニー&ワーナー&ユニバーサルと楽曲ライセンス取得の交渉中 - GIGAZINE



YouTubeが2025年夏後半に動画生成AI「Veo 3」をYouTubeショートに統合、YouTubeショートの1日平均動画再生数は2000億回に到達 - GIGAZINE



YouTubeで「サードパーティーが自分の動画でAIをトレーニングすることを許可するかどうか」をクリエイターが選択可能に - GIGAZINE



YouTubeが顔や声を含むクリエイターの肖像のコピーを防ぐAI検出ツールを発表、AIのトレーニングのためのスクレイピングも厳しく批判 - GIGAZINE



AI学習にYouTubeの字幕を使用したとの報道にAppleが「Apple Intelligence」を含む製品版AIには使っていないと反論 - GIGAZINE



Googleが動画生成AI「Veo 3」を発表、4K出力可能で音声も同時に生成できる - GIGAZINE



GoogleがGemini 2.5 Pro/Flashを一般公開&安価かつ最速の「Gemini 2.5 Flash-Lite」プレビュー版を新たにリリース - GIGAZINE

2025年06月20日 11時55分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article It turns out that Google is using videos….