四肢を失った患者の脳へコンピューターインターフェースを埋め込む臨床試験に中国が成功、アメリカに次いで世界で2カ国目

・関連記事

イーロン・マスクの脳インプラント企業「Neuralink」が「人間」を対象とする実験を計画中 - GIGAZINE



イーロン・マスクの脳インプラント企業「Neuralink」による臨床試験申請がついにFDAに承認される - GIGAZINE



イーロン・マスクの脳改造企業「Neuralink」が初のヒト臨床試験に成功、考えるだけでスマホやPCを操作可能で製品名は「テレパシー」 - GIGAZINE



Neuralinkのヒト臨床試験を受けた半身不随の男性が「考えるだけでPCを操作してチェスをプレイするムービー」が公開される - GIGAZINE



Neuralinkが2例目の脳インプラント手術に成功したことが発表される - GIGAZINE



Neuralinkの2例目の脳インプラント手術はうまくいき患者はCADで3Dオブジェクトを作ったりカウンターストライクで遊んだりしている - GIGAZINE



脳インプラントを埋め込んだALS患者が「思考だけでAmazon Alexaを使ってスマートホームをコントロールする」ことが可能に - GIGAZINE



イーロン・マスクのNeuralinkのブレイン・マシン・インターフェースを初めて脳に移植した患者がゲームする様子を実況中継 - GIGAZINE



脳波でiPhoneを操作できるようになる可能性、Appleが脳コンピューターインターフェース市場に参入 - GIGAZINE



イーロン・マスクのNeuralinkのブレイン・マシン・インターフェースを初めて脳に移植した患者がゲームする様子を実況中継 - GIGAZINE





2025年06月17日 11時20分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article China becomes second country after the U….