平たい形状でUSB-Cを4個とUSB-Aを2個挿せる充電器「Anker Nano Charger (130W, 6 Ports)」レビュー、大量に接続できて電源タップのUSB版のような使い心地

・関連記事

最大140Wのハイパワー充電が可能でiPhoneなど最大4台を同時充電できるUSBアダプター「Anker Charger(140W, 4 Ports)with USB-C & USB-C ケーブル」レビュー - GIGAZINE



モバイルバッテリーのケーブル問題を解決するため巻き取り式&ストラップ型のUSBケーブルを内蔵した「Anker Power Bank(ブラック:A1695N11/シルバー:A1695N41)」はこんな感じレビュー - GIGAZINE



iPhone・AirPods・Apple Watchを3台同時に充電できてスマホスタンドとしても利用可能な「Anker MagGo Wireless Charging Station(3-in-1 Pad)」を使ってみた - GIGAZINE





2025年06月14日 08時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Review of the 'Anker Nano Charger (130W,….