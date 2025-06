アメリカ政府とも契約するイスラエルのスパイ企業が欧州のジャーナリストのスマホを盗み見ていたことが判明

イスラエル発のスパイウェア開発企業「Paragon」がヨーロッパで活動する複数のジャーナリストのスマートフォンに対してスパイ活動を実施していたことが明らかになりました。 Graphite Caught: First Forensic Confirmation of Paragon’s iOS Mercenary Spyware Finds Journalists Targeted - The Citizen Lab https://citizenlab.ca/2025/06/first-forensic-confirmation-of-paragons-ios-mercenary-spyware-finds-journalists-targeted/ Spyware from US-backed Israeli firm targets European journalists | AP News https://apnews.com/article/spyware-italy-paragon-meloni-pegasus-f36dd32106f44398ee24001317ccf2bb Paragonはイスラエルを拠点に活動するスパイウェア開発企業で、顧客の要請に従って標的のデバイスにスパイウェアを送り込んでいます。Paragonは顧客の中にアメリカ政府が含まれていることを 認めて おり、政府機関からの依頼も請け負うほどの影響力と技術力のあるスパイウェア開発企業であることが明らかになっています。そんなParagonがヨーロッパのジャーナリストに対するスパイ活動を実施していたことがセキュリティ研究機関の Citizen Lab による分析で明らかになりました。 以下は、2025年4月29日にニュースサイト「 Fanpage.it 」のナポリ支局長を務めるチノ・ペッレグリーノ氏が所持するiPhoneに表示されたスパイウェア警告画面です。この画面はiPhoneがスパイウェアからの攻撃を検知した際に自動的に表示される「 Threat Notification(脅威の通知) 」と呼ばれるもので、Threat Notificationが表示された場合はセキュリティ専門家に相談することが強く推奨されています。

2025年06月13日 21時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

