NVIDIAが「ブラジルの顔面騎乗オナラゲーム」に関するブログをホストしていたことが判明

放棄されたNVIDIAのウェブサイトに、AIで生成されたと思われる低俗なコンテンツが6万2000件以上投稿されていたことがわかりました。中には「アナル丸呑みゲーム5選」「ブラジルの顔面騎乗オナラゲーム」などポルノに関する投稿もありました。 Why Was Nvidia Hosting Blogs About 'Brazilian Facesitting Fart Games'? https://www.404media.co/spam-blogs-ai-slop-domains-wowlazy/?ref=daily-stories-newsletter ニュースメディアの404 Mediaが確認したところによると、NVIDIAがイベント用に作成したと思われるevents.nsv.nvidia.comというサイトにスパムコンテンツがあふれ、「レストランのおすすめ」や「ゲームまとめ」など検索に引っかかりやすいタイトルがついた質の低い記事ばかりになっていたとのこと。

2025年06月12日 12時00分00秒 in ネットサービス, 無料メンバー, Posted by log1p_kr

