2025年06月12日 14時01分 ソフトウェア

MetaがMeta AI&Editsアプリに生成AIによる動画編集機能を追加、期間限定無料でユーザーは50以上のプリセットプロンプトを使用して最大10秒の動画を編集可能に



MetaがMeta AIのアプリとウェブ版、そして動画編集アプリのEditsで生成AIを用いた動画編集機能をリリースすると発表しました。



You Can Now Edit Videos With Meta AI

https://about.fb.com/news/2025/06/edit-videos-with-meta-ai/





Meta’s new AI video tool can put you in a desert (or at least try to) | The Verge

https://www.theverge.com/news/685581/meta-video-editing-ai-preset-prompts



Metaは動画生成AIの「Movie Gen」をベースにした、生成AIによる動画編集機能を発表しました。この動画編集機能は動画に映り込んだ被写体の服装・場所といったさまざまな要素を、AIを用いて自動で変更することが可能です。



新しいAI動画編集機能は直感的で使いやすく、動画編集の専門知識がなくても誰でも高品質な動画編集が可能となるような機能です。2025年後半には50種類以上の編集用プリセットプロンプトを用いた動画編集機能もリリース予定です。なお、AI動画編集機能は期間限定で無料提供されますが、編集できる動画は10秒のみ。提供エリアは「アメリカおよび世界の12カ国以上」です。



動画編集の事例のひとつが以下。被写体の服装を変更しています。





AI動画編集機能では、プリセットプロンプトを選択するとMeta AIが選択したシナリオに合わせて動画を編集することが可能。動画をグラフィックノベル風に加工したり、ビンテージコミックのイラスト風に加工したりすることができます。



他にも、雨の日に撮影した動画の照明を変更し、キラキラと輝かせたり、真珠のようなぼかしを追加したり、ソフトフォーカスで幻想的な雰囲気を演出したりすることもできます。





編集した動画はFacebookやInstagramに直接共有可能。また、Meta AIで編集した動画はDiscoverフィードで直接共有できます。





Metaは「これまでのAI研究を活用して、初の生成AI動画編集機能を市場に投入します。これにより、動画を通じて自分を表現し、他者とつながり、最高のアイデアを実現できるようになります」と記しました。



The Vergeは実際にAI動画編集機能を使用した感想として「実際にこの機能を試してみたのですが、Metaのウェブサイトに掲載されている例ほど良い仕上がりにはなりませんでした。実家の犬たちが裏庭で穴を掘っている動画をアップロードし、Meta AIに砂漠にいるように見せるよう依頼してみたところ、地面がオレンジ色に変わり、前景と背景にサボテンがいくつか配置され、なぜか犬たちはキラキラと光りました」とコメントしています。