ChatGPTがチェス対決で「Atari 2600」に負ける

ChatGPT 'got absolutely wrecked' by Atari 2600 in beginner's chess match — OpenAI's newest model bamboozled by 1970s logic | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/chatgpt-got-absolutely-wrecked-by-atari-2600-in-beginners-chess-match-openais-newest-model-bamboozled-by-1970s-logic エンジニアのロバート・ジュニア・カルーソ氏は、Atari 6000のチェスゲーム「Video Chess」をChatGPTにプレイさせましたが、ChatGPTは初心者レベルでさえ完全に敗北したそうです。Atari 6000には1.MHzで動作する8ビットプロセッサと128バイトのRAMしか搭載していないにもかかわらずです。 カルーソ氏によると、ChatGPTは盤面を識別して次の手を考えていたとのことですが、一度は「Atari 6000の駒のアイコンは認識するには抽象的すぎる」と非難したとのこと。しかし、アイコンではなく標準的なチェス表記法に変えたところで結果は変わらなかったといいます。

・関連記事

ChatGPTは高性能な対話ができるのになぜデタラメな回答をすることがあるのか? - GIGAZINE



OpenAIのAIモデル「GPT-4o」がチェスパズルで従来モデルの2倍以上の好成績をたたき出しランキングトップに - GIGAZINE



ChatGPTやBing Chatなどの対話型AIにチェスを打たせてみたらどうなるのか? - GIGAZINE





2025年06月10日 11時21分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article ChatGPT loses to Atari 2600 in chess mat….