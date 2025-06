Arc Browserはなぜ開発終了したのか、開発会社のThe Browser Companyが経緯を説明

The Browser Companyは、同社が開発するウェブブラウザ「 Arc 」が既存ブラウザに対する漸進的な改善に留まると判断し 、AIがもたらす技術的変革期において、ブラウザのあり方を根本から再定義する必要があるとの結論に至りました。その結果、Arcの積極的な新機能開発を停止し、新たなAIブラウザ「 Dia 」の開発に注力する方針を固め、その経緯を自社ブログで説明しました。 Letter to Aarc members 2025 https://browsercompany.substack.com/p/letter-to-arc-members-2025 The Browser Companyはまず、過去の判断における3つの誤りを認めています。第一に、Arcの成長と定着率に関するデータが示唆していた事実を1年早く受け止め、開発を中止すべきだったと説明しています。第二に、AI技術への強い関心があったにもかかわらず、業界の誇大広告などへの抵抗感から、製品への大胆かつ迅速な導入が遅れた点を挙げています。第三の誤りはコミュニケーションであり、詳細が未定のまま新製品Diaの計画を発表して過度に透明であった一方、ユーザーが抱える疑問への回答が遅れるなど、十分な情報提供ができなかった場面があったと述べています。 2019年当時、あらゆる業務がブラウザ上で行われるようになり、クラウド収益が急増するなど、ウェブへの移行は加速していました。しかし、主要なブラウザは旧態依然としており、その変化に対応していませんでした。この状況に対し、使う人のための配慮と感性が込められた「インターネット上の我が家」のような製品を提供したいという思いから、Arcは開発されたとのこと。

2025年06月08日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

