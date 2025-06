2025年06月06日 12時30分 サイエンス

小学生男子がフォートナイトをプレイすることは仲間との関係強化につながる可能性



Epic Gamesが開発するオンラインバトルロイヤルアクションゲームの「フォートナイト」は、基本プレイ無料で幅広い世代から人気を集めています。小学生の男子がプレイするゲームの種類と社会的な影響を調べた研究では、フォートナイトなどのゲームをプレイすることが、仲間との関係強化につながる可能性があると示されました。



デジタルゲームをプレイすることと子どもの社会性との関連については、長年にわたりさまざまな議論が行われてきました。デジタルゲームが孤立感や攻撃性を助長すると主張する人々がいる一方で、協力的なゲームはコミュニケーション能力やチームワークを向上させると主張する人もいます。





イランのシーラーズ大学の研究チームは、イランに住む小学4年生~6年生の男子生徒を対象として、デジタルゲームをプレイすることが社会的スキルに及ぼす影響について調査しました。被験者となった小学生男子は合計192人で、「ゲームをプレイしている生徒」と「ゲームをプレイしていない生徒」に分類されました。また、ゲームをプレイしている生徒は遊んでいるゲームタイトルも調査されたとのこと。



研究チームは検証済みのソーシャルスキル質問票を用いて、「適切な社会的交流」「衝動性」「反社会的傾向」「支配欲」「仲間との関係」「攻撃性」など、社会的行動の複数の側面を評価しました。また、ゲームに費やした時間や、モバイルで遊んだのかコンソールで遊んだのかも調べました。





分析の結果、ゲームをプレイしている生徒とそうでない生徒の間に、いくつかの領域で有意な差がみられました。全体的に見ると、適切な社会的交流や攻撃性に有意な差はなかったものの、ゲームをプレイしている生徒は「反社会的傾向」「支配欲」「仲間との関係」において高いスコアを示しました。



反社会的傾向が高いにもかかわらず仲間との関係が良好というパターンは、一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。これについて研究チームは、多くのゲームが「仲間とのつながり」と「競争心」の両方を高める社会的性質を持っているためではないかと考えています。



また、生徒の学年も結果に影響しており、小学5年生の男子は小学4年生や小学6年生と比較して、「攻撃性」や「支配欲」のレベルが高いこともわかりました。この結果は、小学5年生の子どもたちがアイデンティティや自立、社会的役割の変化といった発達段階の変化を経験していることが関連している可能性があるとのこと。



プレイするゲームの種類も、結果に顕著な影響を与えました。チームプレイの要素を持つ「クラッシュ・オブ・クラン」はより高レベルの「適切な社会的交流」や「仲間との関係」に関連しており、オンラインでの協力と競争を伴う「フォートナイト」も「仲間との関係」を改善する効果がみられました。一方、1対1の暴力的な戦闘を行う「モータルコンバット」をプレイした子どもは、他のゲームと比較して「攻撃性」「反社会的傾向」「衝動性」などのスコアが高く、「仲間との関係」のスコアが低かったと報告されています。



さらに、ゲームをプレイする時間が長いほど、子どもたちの社会的スキルの変化がより大きいという傾向も示されました。回帰分析の結果、ゲームのプレイ時間が長いほど「衝動性」「支配欲」のスコアが高く、「仲間との関係」のスコアが低くなったとのことです。





今回の研究はあくまでイランの小学生男子を対象にしたものであり、女子や異なる文化環境にある人々では、同様の結果が見られない可能性があります。また、データはある一時点を捉えた横断的なものであり、長期的な発達への影響を調べたものではないことにも注意が必要です。



なお、今回の研究で取り上げられた「フォートナイト」は子どもから強い人気を誇っており、Amazon.co.jpでもふりがな付きのフォートナイト攻略本やレゴとコラボしたおもちゃ、Nintendo Switch向けのコラボワイヤレスコントローラーなど、子ども向けのフォートナイト関連製品が多数販売されています。



