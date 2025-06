2025年06月05日 12時00分 サイエンス

自国だけで健康的で持続可能な食生活に必要な食料をすべて生産できているのは世界でたった1カ国



近年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックや、ウクライナとロシアの戦争など、世界の食糧サプライチェーンを脅かす事態が頻発しています。自国だけで食糧を自給自足することの重要性が浮き彫りになる中で、ドイツとイギリスの研究チームが、各国が「健康的で持続可能な食生活」に必要な食糧をどれほど自国内で生産できているのかを調査しました。



Gap between national food production and food-based dietary guidance highlights lack of national self-sufficiency | Nature Food

https://www.nature.com/articles/s43016-025-01173-4





Global trade vital to healthy food provision | The University of Edinburgh

https://www.ed.ac.uk/news/global-trade-vital-to-healthy-food-provision



Just One Nation Produces Enough Food For Itself, Scientists Reveal : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/just-one-nation-produces-enough-food-for-itself-scientists-reveal



各国の食糧自給率に関する多くの研究では、研究時点での消費パターンに基づいたカロリー自給率を評価しています。しかし、ドイツのゲッティンゲン大学とイギリスのエディンバラ大学の研究チームは、カロリーだけではなく「健康的で持続可能な食生活」に焦点を当てて自給率の動向を分析しました。



研究チームは健康的で持続可能な食生活を評価するため、世界自然保護基金(WWF)が策定した「リブウェル・ダイエット」を構成する食品群を調査しました。WWFのリブウェル・ダイエットは健康的で持続可能な食生活を実現するため、果物・野菜・豆類・全粒穀物といった植物性食品に重点を置き、肉・乳製品・卵の摂取量を控えることを提唱しています。



リブウェル・ダイエットを実現することにより、脂肪・塩分・糖分などの摂取を控えて健康を改善しつつ、気候や自然への悪影響を軽減できるとWWFは主張しています。研究チームはリブウェル・ダイエットを構成する「果物」「野菜」「乳製品」「魚」「肉」「豆類・ナッツ類・種子類」「でんぷん質の主食」の7つの食品群について、各国の自給率を評価しました。





分析の結果、リブウェル・ダイエットに必要不可欠な7つの食品群すべてを国内で自給できているのは、世界186カ国のうちたった1カ国であることが判明しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する