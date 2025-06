2025年06月05日 12時47分 ゲーム

「マリオカート ワールド」のプロデューサーによる制作秘話が公開、「相互接続された世界」と「24人レース」が制作の始まり



2025年6月5日発売のNintendo Switch 2向けゲーム「マリオカート ワールド」でプロデューサーを務める矢吹光佑氏が、同作の制作秘話をメディアに語りました。



任天堂の定番ゲームシリーズである「マリオカート」は、これまでさまざまな家庭用ゲーム機および携帯ゲーム機向けにリリースされてきました。Nintendo Switchでも「マリオカート8 デラックス」がリリースされていますが、これはWii U向けのマリオカート8のアップグレード版で、完全新作というわけではありません。



しかし、Nintendo Switch 2の発売と同時にリリースされた「マリオカート ワールド」は完全新作で、高精細グラフィックス、最大24人でのレース、広大な探索可能エリアといった新要素が含まれた、モダンなゲームに進化しています。



任天堂にとって新作を作ることは「新要素を追加する」というものではありません。任天堂の開発部門の開発者にとって、マリオカートという概念を刷新するには、シリーズの本質を守りながら新しいアイデアを取り入れることが求められます。そんな新作マリオカートの制作を指揮したのが、プロデューサーの矢吹氏です。





矢吹氏は2005年に任天堂に入社してから、複数のマリオカートの制作に携わってきました。マリオカートWiiでプランナーとして制作に参加し、マリオカート7とマリオカート8ではディレクターを務めています。そして、今回のマリオカート ワールドではプロデューサーとしてその経験を存分に発揮しています。



新作制作において、矢吹氏ら制作チームが初期段階から目指していたのは「相互接続された世界」と「24人レース」だそうです。このアイデアは長らく任天堂社内で温められていたものだそうですが、これまでのハードウェアではこれは実現不可能だった模様。矢吹氏は「製品として出てくるのは氷山の一角で、残りの大部分は将来の宝として取っておくんです」と語っています。





マリオカート ワールドで新しく追加された「フリーラン」では、プレイヤーは広大なマップを自由に探索できます。シリーズおなじみのキノコ王国の草原から、クッパ城周辺の火山地帯まで、マリオファンにとっては見覚えのある地形が広がっているはずです。





任天堂は「オープンワールド」という言葉を使用することを避けていますが、これについて矢吹氏は「『オープンワールド』という言葉は定義が曖昧で、我々の目指すものと少し違うんです」と説明しています。また、「このプロジェクトは、広大で相互接続された世界をどう構築し、その上に従来の『マリオカート』の体験をどう重ねていくかという考えから始まりました」と語りました。



各コースは広大な世界の中でひとつの「地域」として設計されており、マップ上で隣接するコースを選ぶことで「ルート」を形成できます。これによりグランプリなどの従来のレースが、単なる連続したレースではなく、旅のような体験となるよう設計されているわけです。





レースに参加できる人数を増やしたことで、ステージや道幅だけでなく、ゲーム全体のシステムバランスの見直しも必要になった模様。矢吹氏は「単純に人数を増やしただけでは、攻撃の頻度が増えすぎてストレスになります。衝突やクラッシュ、スピンで失うスピードなど、すべてを新しい環境に合わせて調整する必要がありました」と語っています。24人でのレースについて、矢吹氏は「何が起こるかわからない『カオス』も重要な楽しみの一部です」と説明しました。



また、プレイアブルキャラクターも増えます。前作のマリオカート8 デラックスでは50体ほどのキャラクターが利用可能でしたが、マリオカート ワールドでも同程度のキャラクターが利用可能となる予定です。特に話題になったのが、モーモーカントリーで登場するウシの参戦です。





これについて矢吹氏は「こんなに反響があるとは思いませんでした。以前は『手足がないと運転できない』と思っていましたが、今は『クリボーやサンボでも運転できる』と考えるようになりました」と語りました。





マリオカート ワールドではゲームプレイの進化にも慎重に取り組んでおり、基本操作を大きく変えずに、新たなスキルや深みを加えています。その中核となるのが「チャージジャンプ」です。





Rボタンを長押しし、離すとキャラクターがカートごとジャンプします。これにより障害物を避けたり、電線やガードレールに飛び乗ったりすることが可能。上級者はアイテムを避ける手段としても活用できるそうです。



矢吹氏は「最初はガードレールを障害物としか思わなくても、プレイを重ねれば『スライドできる道』に変わります」と語っており、プレイヤースキルの成長と共により有用なスキルになっていくと説明しています。





マリオカート ワールドの難易度設計について、矢吹氏は特にスーパーマリオカートを参考にしていると語りました。「150ccがスタンダード。まずはそれでコースが成立するか確認します」と言及。また、200ccのようなより高速なモードについては、「導入するかはまだ言えません」と言葉を濁しています。



すでにマリオカート ワールドのレビュー記事を公開しているメディアもあります。イギリスのMetroはマリオカート ワールドについて「10年以上ぶりの新作マリオカートは、史上最高のオープンワールドも備えています」「オープンワールドをひとりで探検し、ゲームチャットを活用しながらさまざまなマルチプレイヤーモードをプレイすることができました。本当に面白かったのは言うまでもありませんが、サバイバル(ノックアウト形式のレース)で一度も勝てなかったにもかかわらず、自分がかなり上手だったことに興奮しました」と称賛。



ただし、「標準のグランプリモードと新しいサバイバルモードは、考えていたよりもオープンワールドから切り離されていました。どちらも通常通りメニューから選択し、オープンワールド内で行われますが、各レース中はアクセス道路が封鎖され、すべてが通常の直線的なマリオカートのコースのように見え、動きます」と語っており、各レースが「完全にオープンワールドの中で行われる」というわけではないようです。



また、24人レースのために各コースの道幅がこれまでのコースよりも広くなり、バリアや電柱、コース脇のディテールが豊富に用意されていることについてもMetroは言及。過去のどのシリーズよりも近道が多数用意されているそうです。そのため、「レースがよりあいまいでまとまりのないものになる可能性もありましたが、実施にはそうはなりませんでした」と言及。



しかし、「レースの勝敗を分ける最大の要因は依然としてスキルです」「ドリフトは依然として機能しており、正しく使いこなすのは難しいです。チャージジャンプも追加されましたが、チャージ中は方向転換できないため、習得は困難です」とも述べており、勝敗を決するのはあくまでプレイヤーのスキルであるとしています。



ゲームメディアのPolygonは「直線コースでドリフトを駆使してスピードを上げるテクニックへの依存度は、チャージジャンプの登場により減るだろう」「フリーランモードで走行したのは少しでしたが、探索エリアの広大さに圧倒されてしまいました」「4時間のプレイではゲームのほんの表面をなぞったにすぎず、信じられないほど奥深いゲームであることがわかりました」などと記しています。



Press Startはマリオカート ワールドについて、シリーズ初の自由に走行できるオープンワールドを実現しており、「カオスな楽しさがある」と評しました。Press Startは「『マリオカート感』という点ではあまり手を加えていないようで、長年のファンならすぐにプレイできる親しみやすさが至る所に感じられる」としつつ、「これまでマリオカートをプレイしたことのない子どもたちにとっても、理想的な入門編と言えます。他のタイトルにはない、型破りなファミリー向けの楽しさを提供しながら、同時にレース当日に勝敗を分けるであろう、マスターすべきメカニズムも数多く用意されています」と記しています。



Gizmodoはマリオカート ワールドを「Nintendo Switch 2のローンチタイトルとして最適なゲーム」「あらゆる面で大きく、進化して帰ってきました」と評しました。Gizmodoも「プレイできたのは8時間近くのみで、マリオカート ワールドの魅力のほんの一部を垣間見たに過ぎません」と述べています。



