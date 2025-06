2025年06月04日 12時15分 ゲーム

Nintendo Switch2の発売前レビュー用の実機がメディアに貸し出されなかったのは6月5日の発売日当日に「本体の重要な機能とアップデート」が提供されるためか



任天堂が次世代ゲーム機の「Nintendo Switch 2」を2025年6月5日(木)に発売します。従来であれば、ゲーム関連ニュースメディアの一部に先行でレビュー用のハードウェアが貸し出され、ハンズオンレビューが発売前に公開されます。しかし、Nintendo Switch 2ではメディアへのハードウェア貸出は一切行われていません。その理由は、「箱を開けて起動した瞬間に重要なアップデートがリリースされる予定だから」と報じられています。



RUMOR: Nintendo not sending Switch 2 review units to press until just before launch (UPDATE) | GoNintendo

https://gonintendo.com/contents/48466-rumor-nintendo-not-sending-switch-2-review-units-to-press-until-just-before-launch





Major media outlets will not have Nintendo Switch 2 reviews at launch

https://www.thegamebusiness.com/p/major-media-outlets-will-not-have



It’s official: There are no Nintendo Switch 2 reviews. Here’s what that means for us, and you | VGC

https://www.videogameschronicle.com/features/opinion/its-official-there-are-no-nintendo-switch-2-reviews-heres-what-that-means-for-us-and-you/



任天堂関連のニュースを扱うGoNintendoによれば、「任天堂はNintendo Switch 2の発売日にリリースされるパッチが原因だと説明しており、箱を開けて起動した瞬間に重要なアップデートがリリースされる予定だとしている」とのこと。このアップデートは発売日直前まで配信されないため、任天堂はレビュー機を配布することを控えていると、GoNintendoは伝えています。



これを裏付けるかのようにゲームニュースサイトのVideoGamesChronicleが、任天堂の広報担当者が「Nintendo Switch 2の重要な機能とアップデートが、6月5日の本体発売日当日のシステムアップデートで利用可能になるため、発売前にレビュー機をメディアに配布しないことに決めた」と語ったと報じています。





この「重要な機能とアップデート」がどういう内容なのかは明らかにされていません。また、追加機能が発売日当日のシステムアップデートで提供されるとして、それを前提に製品をレビューすることがなぜ認められなかったのかについても説明はないとVideoGamesChronicleは述べています。



また、VideoGamesChronicleは発売日当日のゲームレビューができないことで、サードパーティー製のローンチタイトルが不利になると指摘しています。ゲーム関連のニュースレターであるThe Game Businessによれば、あるゲームメーカーの広報担当者は「(発売日に)第三者によるレビューが不足しているため、私たちにとっては非常に困難な状況になるでしょう。数週間待った方がよかったかもしれません」と語っているとのこと。





VideoGamesChronicleは「おそらく、任天堂がメディア関係者に先行レビュー用のハードウェアを提供するのは、技術的に悪夢になるのでしょう。たとえば、発売前にどういうわけかゲーム機にアクセスできた人が、将来のシステムアップデートまでまったく使えないという事態がすでに起きています。私の経験では、任天堂は歴史的に最もレビュアーに優しい企業の1つであり、何週間も前にソフトを提供することもよくあります」と述べており、任天堂にとってもやむを得ない事情があったのではないかと推測しています。