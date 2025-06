Huaweiが初のHarmonyOS搭載ノートPCとして「MateBook Fold」「MateBook Pro」を発表

・関連記事

衛星画像からHuaweiが中国で半導体生産ラインを爆速建設中であることが判明 - GIGAZINE



Huaweiが縦折りスマホ「Pura X」を発表、HarmonyOS 5を搭載した初のフラッグシップモデルで中国での価格は約15万円 - GIGAZINE



HuaweiのPC向けWindowsライセンスが2025年3月で期限切れに - GIGAZINE



2025年06月03日 10時45分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Huawei announces 'MateBook Fold' and 'Ma….