「AI懐疑論者の友人はみんな頭がおかしい」というブログが登場、賛否両論さまざまなコメントが寄せられる

開発者向けパブリッククラウドの Fly.io で働くセキュリティ研究者であり、ソフトウェア開発者でもある トーマス・H・プタチェク 氏が、Fly.ioの自社ブログ上で「 AI懐疑論者の友人はみんな頭がおかしい 」というエントリーを投稿し話題となっています。 My AI Skeptic Friends Are All Nuts · The Fly Blog https://fly.io/blog/youre-all-nuts/ プタチェク氏が知る中で「最も賢い人たち」の中にも、AIは一時的な流行であると骨の髄まで信じ切っている人は少なからずいるそうです。そういった人たちに反論することをためらってきたというプタチェク氏ですが、そのような賢い人たち、あるいは並外れた才能を持つ人たちが、大規模言語モデル(LLM)が得意とするような仕事を、手作業でやっていることに違和感を抱いているとのこと。 プタチェク氏は1990年代半ばからソフトウェア開発に携わっているというベテランのエンジニアで、初めはC言語からスタートし、C++やRuby、Pythonなどさまざまなプログラミング言語で開発から、カーネル開発の経験もあるそうです。そんなプタチェク氏は、「LLMに関するすべての進捗が今日止まってしまったとしても、LLMは私のキャリアの中で2番目に大きな出来事として残り続けるでしょう」と述べ、LLMがソフトウェア開発に及ぼす影響の大きさを表現しています。なお、プタチェク氏はあくまでLLMがソフトウェア開発に及ぼす影響についてのみ言及しており、アートや音楽、執筆活動などに及ぼす影響は「全く分かりません」と記しました。

2025年06月03日 16時51分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

