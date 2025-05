アメリカ海軍でアイスクリームが酒に取って代わった経緯

第二次世界大戦中にアイスクリームを製造・輸送するための船舶「 アイスクリーム・バージ 」が運用されるほど、海兵隊員にはアイスクリームが欠かせないものになっています。海や船、海軍などのトピックを扱うOld Salt Blogを運営する元船乗りで作家のリック・スピルマン氏が、海軍とアイスクリームが結びつくようになった経緯を解説しています。 How Ice Cream Replaced Booze in the US Navy https://www.oldsaltblog.com/2025/05/how-ice-cream-replaced-booze-in-the-us-navy-2/

2025年05月30日 08時00分00秒 in 食, Posted by log1e_dh

