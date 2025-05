ソフトバンクの孫正義がアメリカの最先端技術・インフラ支援のため大規模な日米合同政府系ファンドの設立を提案したとの報道

ソフトバンク創業者の孫正義氏がアメリカのスコット・ベッセント財務長官と会談し、日米合同の政府系ファンドを設立して最先端技術とインフラに投資を行うというアイデアを提案したと、経済紙のFinancial Timesが報じました。 SoftBank’s Masayoshi Son floats idea of US-Japan sovereign wealth fund https://www.ft.com/content/eb449f73-3bdd-4be7-ab82-bf319b6e051c SoftBank's Son proposes $300 billion US-Japan tech fund: Report - The Statesman https://www.thestatesman.com/business/softbanks-son-proposes-300-billion-us-japan-tech-fund-report-1503437108.html

・関連記事

2025年05月27日 11時46分00秒 in Posted by log1p_kr

