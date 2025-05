2025年05月23日 13時02分 ソフトウェア

「AI規制を10年間禁止」という条項を含むトランプ大統領の「大きく美しい法案」が下院を通過



ドナルド・トランプ大統領が推進してきた予算調整法案「One, Big, Beautiful Bill(大きく美しい法案)」が2025年5月22日に下院で可決しました。「大きく美しい法案」には州や自治体によるAI規制を10年間禁止する条項が含まれています。



「大きく美しい法案」はトランプ大統領が推進する大規模な改革法案で、歳出削減や減税、債務上限引き上げなど多岐に渡る条項が盛り込まれています。下院では5人の共和党議員が反対票を投じるという展開もありましたが、2025年5月22日に「賛成215票」「反対214票」「棄権1票」の僅差で可決しました。



「大きく美しい法案」には「州や自治体が『AIモデル』『AIシステム』『自動意思決定システム(automated decision systems)』を規制することを10年間禁止する」という条項が含まれています。アメリカではカリフォルニア州など複数の州でAIの規制案が議論されていますが、「大きく美しい法案」が成立すれば州ごとの独自の規制が撤廃される可能性があります。





また、法案では「自動意思決定システム」を「人間の意思決定に実質的な影響を与えたり、人間の意思決定に取って変わったりするために、簡略された出力を発行する機械学習や統計モデリング、データ分析、AIから派生したシステム」と定義しています。このため、「自動意思決定システム」というフレーズの解釈によっては禁止の対象となる規則が広い範囲に及ぶ可能性もあります。



ホワイトハウスは「トランプ大統領の『大きく美しい法案』は繁栄・機会・安全保障というアメリカ第一主義の政策を法律として確立するという一世代に一度の機会であり、下院での可決によってゴールに一歩近づいた」という声明を発表しています。



なお、OpenAIは「中国とのAI技術開発競争に勝つために規制を少なくするべき」と主張しており、アメリカ政府に対して規制の縮小を提言しています。また、OpenAIのサム・アルトマンCEOは2023年5月には「AIの害を最小限に抑えるために政府による規制介入が必要」と主張していましたが、2025年5月には連邦議会の公聴会ではAIの規制に反対する姿勢を示しています。



