2025年05月20日 23時00分 乗り物

完全自動運転のEVトラック100台を用いた自律型鉱山トラック艦隊の運用が中国でスタート



中国国有のエネルギー企業・中国華能集団が、内モンゴル自治区にある伊敏(イーミン)鉱山で、運転席なしの完全自動運転EVトラック100台によるトラック艦隊「華能叡馳」の運用を開始したことを発表しました。Huawei(華為)の5G技術を用いて運用される「華能叡馳」は、世界で初めての100台単位のトラック艦隊だとのことです。



华能睿驰无人电动矿卡在伊敏露天矿投运

https://www.chng.com.cn/detail_jtyw/-/article/ccgb60va5Gwc/v/1260880.html



全球首个5G-A百台无人电动矿卡落地伊敏,打造智慧矿山安全新标杆 - 华为

https://www.huawei.com/cn/news/2025/5/yimin-huaneng-intelligent-mining



China deploys world’s largest fleet of driverless mining trucks, powered by Huawei tech | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3310470/china-deploys-worlds-largest-fleet-driverless-mining-trucks-powered-huawei-tech



Autonomous haul truck fleet set to revolutionize mineral mining

https://electrek.co/2025/05/18/autonomous-electric-haul-truck-fleet-set-to-revolutionize-mineral-mining-in-china/



石炭は中国の主要なエネルギー源であり、国を挙げて高性能で高度かつ環境に優しい産業への移行が進められており、中国華能集団は建設機械大手の徐州建機集団やIT大手のHuawei、再生可能エネルギー企業の組織である全球能源互聯網発展合作機構などと提携して、世界初のゼロカーボン&自動運転の高度な露天掘り鉱山輸送システムの開発が行われてきました。





鉱山の自動化は、人件費と燃料コストの削減のほか、安全性の向上にもつながるため、採掘作業の効率を向上させることができます。



中国ではすでに2020年5月から、内モンゴル自治区・呼倫貝爾(フルンボイル)で、世界初の「超寒冷地での無人鉱山トラック運用」が行われています。



国家能源-宝日希勒项目-智慧矿山无人化|无人运输-慧拓智能|中科慧拓,中科慧拓实现无人矿车运输、矿山无人运输、矿区无人驾驶,矿区自动驾驶,无人矿车,无人矿卡的智慧矿山无人化解决方案-慧拓智能|中科慧拓

http://www.waytous.com/case/24.html



伊敏鉱山にもこの成果が導入され、2021年10月から車両の無人化が行われました。



中国华能-伊敏项目-智慧矿山无人化|无人运输-慧拓智能|中科慧拓,中科慧拓实现无人矿车运输、矿山无人运输、矿区无人驾驶,矿区自动驾驶,无人矿车,无人矿卡的智慧矿山无人化解决方案-慧拓智能|中科慧拓

http://www.waytous.com/case-info/23.html



その後、「高度な採掘、連続操業、無人輸送」を2025年に達成できるよう作業が進められ、目標通りに2025年5月、無人のEVトラック艦隊「華能叡馳」による鉱石輸送が実現しました。発表によると、マイナス40度という過酷な環境ながら、有人輸送と比べて120%の輸送効率を達成しているとのこと。無人車両の的確な制御のため、Huaweiは伊敏鉱山に5Gをさらに進化させた5G-Aネットワークを構築したとのこと。





なお、計画では伊敏鉱山は2030年末までに採掘設備のスマート化やシステム運行の自動化、現場の無人化、戦略分析・決定のスマート化などによって、全面的な「スマート鉱山」化を実現する予定となっています。