AirTagを対泥棒用の追跡タグに変える「Undetectag」

・関連記事

Appleが落とし物トラッカーの「AirTag 2」を2025年にリリースか - GIGAZINE



Apple製落とし物トラッカー「AirTag」に搭載されたストーカー対策&プライバシー保護機能とは? - GIGAZINE



電源オフのiPhoneでも「探す」機能で位置を特定できるのはなぜか? - GIGAZINE



盗まれた車をAppleの「AirTag」で取り返したという報告 - GIGAZINE



音が鳴らないように細工した「サイレントAirTag」が出回っている、ストーキングに利用される懸念も - GIGAZINE



自動車泥棒がAirTagで追跡してきた所有者に射殺される - GIGAZINE

2025年05月16日 20時05分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article 'Undetectag' turns AirTags into tracking….