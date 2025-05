2025年05月16日 11時46分 モバイル

Appleは外部決済を使用するアプリのストアページで名前やアイコンより先にあたかも危険なアプリであるかのような警告を表示していることが明らかに



Appleは2024年からEUのデジタル市場法(DMA)に従うべく、EU圏内ではサードパーティーアプリが外部決済を使用することを認めています。しかし、Appleは外部決済を採用するアプリに対して、警告を表示していることが明らかになりました。



Michael Tsai - Blog - Critical Warning for External Purchases in App Store

https://mjtsai.com/blog/2025/05/14/critical-warning-for-external-purchases-in-app-store/



Apple is placing warnings on EU apps that don’t use App Store payments | The Verge

https://www.theverge.com/news/667484/apple-eu-ios-app-store-warning-payment-system



Apple Is Playing Dirty To Retain App Store Payments - The Mac Observer

https://www.macobserver.com/news/apple-is-playing-dirty-to-retain-app-store-payments/



Apple tries to scare some App Store users away from third-party payment platforms - PhoneArena

https://www.phonearena.com/news/apple-tries-to-scare-some-app-store-users-from-third-party-payment-platforms_id170420



Apple’s EU App Store Starts Showing Warnings for Apps With External Payment Systems

https://www.thurrott.com/apple/320983/apples-eu-app-store-starts-showing-warnings-for-apps-with-external-payment-systems



Is this how Apple plans to fight alternative payments in the US? – Mobilegamer.biz

https://mobilegamer.biz/is-this-how-apple-plans-to-fight-alternative-payments-in-the-us/



Apple using sketchy warning for apps bought using third-party payment systems

https://9to5mac.com/2025/05/15/apple-using-sketchy-warning-for-apps-bought-using-third-party-payment-systems/



Daring Fireball: That EU App Store Warning About External Purchases Is Not New, and Apple Proposed Improving It Nine Months Ago

https://daringfireball.net/2025/05/that_eu_app_store_warning_about_external_purchases_is_not_new



Apple公式のアプリストアであるApp Storeでは、外部決済を採用するアプリにおいて、アプリページの最上部に警告が表示されることが明らかになりました。警告が表示されるアプリページの一例が以下。ページの最上部にアプリの名称やアイコンよりも先に「このアプリはApp Storeのプライベートで安全な支払いシステムをサポートしていません。このアプリは外部決済を利用しています。詳細はこちら」という警告が表示されています。これはAppleの決済システムであるアプリ内課金(IAP)を使用していない場合に表示される警告で、この警告が表示されるアプリは「Get(入手)」ボタンの右横に「External Purchases(外部購入)」と表示されるようです。





「Instacar」は中古車の走行距離と価格をチェックできるハンガリー発のアプリで、アメリカのApp Storeでは利用できません。しかし、ハンガリーにおいては「ビジネス」カテゴリでトップ5に入る人気アプリで、数千件の肯定的なレビューが寄せられています。



テクノロジーメディアのThe Vergeは「Instacarは注意が必要なサービスではありません。Appleが不満に思っているのは、Instacarが外部の決済システムを利用しており、購入履歴、ファミリー共有、統合サブスクリプション管理といったApp Storeの決済機能が利用できないという点のみです」と指摘しました。





「Instacar」だけでなく、ドイツ発の瞑想アプリ「ALPrelax」やリトアニア発のクリエイター応援アプリ「Contribee」、スロバキア発の電子コンテンツ閲覧アプリ「Martinus e-knihy a audioknihy」などにも同様の警告が表示されていることが確認されています。



Appleは警告メッセージと一緒に「欧州連合のApp Storeにおける代替支払いオプションについて」というページへのリンクを掲載しており、このページには「開発者が外部ウェブサイトでアカウントを作成する場合、支払い情報を含む個人情報を開発者またはサードパーティーのパートナーに直接提供しなければならない場合があります」「開発者、そして開発者と提携するパートナーや決済プロバイダーが、それぞれのプライバシーとセキュリティ管理に基づいてお客様の情報を取り扱うことを信頼することになります」といった、外部決済を利用する場合の注意点が記されています。



About alternative payment options on the App Store in the European Union : App Store Story

https://apps.apple.com/hu/story/id1726640865





なお、実際にはAppleがDMAに準拠した2024年3月からこの警告は存在していた模様。これまでこの警告表示が話題にならなかった理由は、外部決済を採用するアプリがほとんど存在しなかったためと思われます。



Appleは2024年3月にDMAに準拠して外部決済を認めたタイミングで、開発者向けに公開している「欧州連合のApp Storeにおける代替支払いオプション」というサポートページで、外部決済を採用するアプリのApp Storeページで、警告を表示すると通知しています。ただし、この時点での警告表示は赤色アイコンではなく灰色アイコンを使用したものでした。





テクノロジーブロガーのジョン・グルーバー氏は、この警告について「これはアプリのApp Storeページに掲載されるべき、非常に有用な情報だと思います。ユーザーは何が起こるかを知っておくべきであり、実際、iPhoneユーザーのほとんどがデジタル商品の取引がAppleのIAP(アプリ内課金)を経由すると思っていることは明らかです。現状の問題点は、見た目が『恐ろしい警告』のように見えるという点のみです。プライバシーに関する『プライバシーラベル』のような、より適切な情報であるべきです」と指摘しました。



なお、AppleはEpic Gamesとの訴訟を受けて、アプリ外購入のリンクをブロックしたり高額な手数料を課したりすることを禁じられています。これを受け、Amazonの電子書籍アプリであるKindleなどがさっそくiOS版Kindleアプリに「本を入手」ボタンを導入しているのですが、これらのアプリに対しても同様の警告メッセージが表示されているとThe Vergeは指摘しています。



Amazon KindleのiOSアプリに「本を入手」ボタンが登場、AppleがEpic Gamesとの裁判に負けたため - GIGAZINE