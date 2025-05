エースコックの「インドカレー屋さんの謎ドレッシング味まぜそば」は名前の通りインドカレー屋の謎ドレッシング味なのか確かめてみた

・関連記事

インドのマクドナルドに君臨しているバーガー「マハラジャ」を食べてみた - GIGAZINE



日本最古のインドカレー屋「ナイルレストラン」で創業当時の味を守り続ける「ムルギーランチ」など本格インド料理を食べてきた - GIGAZINE



「ビリヤニ」とは一体どんな料理なのか知るべくパキスタン料理店「ナワブ ビリヤニハウス」でチキンがゴロゴロ入ったチキンビリヤニを食べてみた - GIGAZINE



しっかり煮込まれた濃厚な欧風カレーを新宿三丁目の路地にある「カレーの店 ガンジー」で食べてきた - GIGAZINE



2025年05月15日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article I tried to find out whether Acecook'….