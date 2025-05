Googleが「Material 3 Expressive」デザインをAndroid 16／Wear OS 6向けに発表、Material Youの導入から約4年ぶりのデザイン変更

2025年5月13日、GoogleがAndroid向けUXデザインの「 Material 3 Expressive 」を発表しました。これはAndroid OSのアイコンやツールバー、ボタンなどのデザインに統一性を持たせるためのデザイン基準で「感情に訴えかけるUX」を実現するとのことです。 Google launches Material 3 Expressive redesign for Android, Wear OS devices https://blog.google/products/android/material-3-expressive-android-wearos-launch/ Start building with Material 3 Expressive - Material Design https://m3.material.io/blog/building-with-m3-expressive Introducing: Material 3 Expressive - YouTube

・関連記事

Androidの「デバイスを探す」が「検索ハブ」に進化しUWB対応タグを探すことが可能に - GIGAZINE



Googleがおよそ10年ぶりに「G」のロゴデザインを変更 - GIGAZINE



Googleは検索・Chrome・Androidで詐欺対策にAIを活用、セーフブラウジングにオンデバイスGemini Nanoを導入&Androidに詐欺通知警告AIを導入 - GIGAZINE



Googleがマテリアルデザインを次の段階に進化させた「Material You(マテリアルユー)」を発表、UIデザインがユーザー好みに変幻自在に - GIGAZINE





2025年05月14日 12時35分00秒 in ソフトウェア, デザイン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Google announces 'Material 3 Expressive'….