Appleが2025年登場のiPhone17シリーズで値上げを検討、政治的摩擦を恐れて「トランプ関税」を理由にしない方針か

2025年秋に登場すると目されるiPhone 17の値上げが検討されていると、アメリカ経済紙のThe Wall Street Journal(WSJ)が報じています。ただし、Appleは価格引き上げの理由として中国からの輸入品に対するアメリカの関税を挙げることを避け、代わりに新機能やデザイン変更を理由として提示する方針のようです。 Exclusive | Apple Considers Raising iPhone Prices, Without Blaming Tariffs - WSJ https://www.wsj.com/tech/apple-iphone-price-increase-2eaebb14 WSJ: Apple Weighing Price Hikes for iPhone 17 Lineup Without Blaming Tariffs - MacRumors https://www.macrumors.com/2025/05/12/apple-considering-price-increases-iphone-17/ アメリカと中国はスイス・ジュネーブで行った貿易協議で、相互の関税率を一定期間引き下げることで 合意 しましたが、トランプ大統領が合成麻薬流入を理由に発動した20%の追加関税はまだ残っており、この対象にはスマートフォンも含まれています。Appleのティム・クックCEOは、現在の関税政策により今四半期だけで9億ドル(約1300億円)の追加コストが発生し、その後さらに増加すると述べています。 この状況に対応するため、Appleは米国向けの生産をインドにシフトしており、クックCEOは2025年第2四半期(4~6月)にアメリカへ出荷されるiPhoneの過半数がインド製になると述べています。 2027年までにiPhoneの50%がインドで生産されるようになる可能性 - GIGAZINE

2025年05月13日 13時08分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

