AI企業が著作権で保護された素材を使用してAIを訓練することについて懸念を表明していた著作権局長をトランプ政権が解任



ドナルド・トランプ大統領が、アメリカ著作権局のシラ・パールマッター局長を解任したことが明らかになりました。理由は明らかにされていませんが、トランプ大統領と蜜月の関係にあるイーロン・マスク氏の「著作権問題」が絡んでいると指摘されています。



シラ・パールマッター氏は第1次トランプ政権時代の2020年10月から著作権局長を務めていた人物です。著作権局のトップとして、政府の著作権政策について助言することが多く、解任の前日には著作権で保護された素材を使用してAIモデルをトレーニングすることについての(PDFファイル)意見書を提出したばかりでした。



意見書の結論には、AIモデルのトレーニングにおける「フェアユース」について言及されており、「AIトレーニングのフェアユースの認定は、どのような作品が、どのような情報源から、どのような目的で、そしてどのような出力方法によって使用されるかによって決まる。膨大な量の著作物を商業的に利用して、既存の市場で著作物と競合する表現コンテンツを制作することは、特に違法アクセスを通じてトレーニングが行われる場合、フェアユースを超えている。研究や学術研究目的のAIはフェアユースとなる可能性があるものの、他の多くのAIはそうではない可能性がある」などと記されていました。





トランプ大統領と蜜月関係にあるマスク氏の企業で、チャットAI「Grok」を開発するxAI、サム・アルトマン氏のOpenAIなど、一部のAI企業は著作権で保護された素材を違法にトレーニングに使用していると批判されています。一方でAI企業は「著作権で保護された素材をトレーニングに使用することはフェアユースとして認められるべき」との主張を続けています。



マスク氏は「すべての知的財産法を撤廃するべき」との意見に賛同しています。



トランプ大統領はAI規制を緩和する大統領令に署名しており、2025年7月にはアメリカのAI優位性を維持・強化するためのAI行動計画を策定するとしています。



AIを強固に推進する政権からパールマッター氏が解任されたことを受け、著作権局やアメリカ議会図書館を監督する下院運営委員会の民主党トップ、ジョー・モレル議員が声明を発表し、「著作権で保護された素材をかき集めようとするイーロン・マスク氏を意見書で拒絶した翌日にこのようなことが行われるのは、決して偶然ではない。パールマッター氏の解任は、法的根拠のない、前例のない大胆な権力掌握行為である」と強く非難しました。



なお、連邦法では、著作権局長はアメリカ議会図書館長によって任命・監督されることが定められており、パールマッター氏はカーラ・ヘイデン前国会司書によって任命されているのですが、ヘイデン前国会司書もパールマッター氏解任の数日前にトランプ大統領によって解任されています。いずれの措置も理由は明らかにされていません。著作権局による調査結果の公表がパールマッター氏の解任の理由なのか、それとも単にタイミングが悪かっただけなのかは不明です。