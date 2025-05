AIチャットボットのエラーで訴えられた企業の損失を補償する「AI損害保険」が登場

AIの発展により多くの企業が製品やサービスにAIを組み込むようになりましたが、顧客サポートAIの暴走でコードエディターAI「Cursor」開発企業の評判が大きく下落した ケース や、AIが生成したコードのバグにより顧客がサービスに加入できなくなって手痛い逸失利益が発生したスタートアップの ケース なども報告されており、AIが見る「幻覚」はビジネスにとって無視できないリスクとなっています。こうしたリスクをカバーする保険商品が、イギリスの老舗保険会社のロイズ・オブ・ロンドン(Lloyd's of London)によってリリースされたことが報道されました。 Insurers launch cover for losses caused by AI chatbot errors https://www.ft.com/content/1d35759f-f2a9-46c4-904b-4a78ccc027df 今回発表されたAI保険は、Y Combinatorの支援を受けたスタートアップのArmillaが開発したもので、内容はAIツールのパフォーマンス不足により損害を受けた顧客やその他の第三者から企業が訴えられた際に、その企業に対する訴訟費用をカバーするというもの。これを保険商品として複数のロイズ系列の保険会社が引き受け、加入した企業はAIのエラーにより発生した損害賠償金や訴訟費用が保険金で穴埋めされます。

2025年05月12日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

