投資詐欺広告の被害者が自動的に払い戻しを受けられる権利について欧州委員会が検討中、加盟国からはGoogleやMetaに広告の正当性確認を義務づける案も

世界的に投資詐欺の被害が広がっており、EU圏では2022年だけでも43億ユーロ(約7000億円)の被害が出ているそうです。このため、EUの行政機関である欧州委員会の決済サービス規制委員会で、詐欺の被害者に「自動的に払い戻しを受けられる権利」を与えることについて協議が行われています。経済紙・Financial Timesの報道によると、これに加えて、広告を掲載しているGoogleやMetaなどのプラットフォーマーに広告の正当性を確認することを義務づける案がアイルランドから上がっていて、EU加盟国の半数の支持を得ているとのことです。 Ireland leads charge to force Big Tech to vet financial ads for scams https://www.ft.com/content/29dd8525-d837-4abd-abc6-761c3bd78638

2025年05月09日 12時20分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

